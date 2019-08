Aktiv Fritid i nye lokaler

- Vi fik besked om flytningen kort før ferien, så vi har ikke haft ret meget tid til at forberede os. Vi er simpelthen rykket ind i et tomt klasseværelse, og vi har indrettet os på bedste vis. Rent logistisk i forhold til opgaverne og geografien var placeringen i midtbyen nok lidt bedre, men vi kan som udgangspunkt udføre vores arbejde med base hvor som helst, og der er ingen tvivl om, at vi var klemt på pladsen i arresthuset. Her har vi god plads, og placeringen sammen med ungdomsskolen giver også god mening, så alt i alt er vi godt tilfredse med den nye placering, siger Karin Schwartz.

Aktiv Fritid begyndte som et fireårigt forsøg med midler fra Socialministeriet.Formålet var at tilbyde stærkt socialt udsatte hjælp til at deltage i idræts- og fritidsaktiviteter via vejledning og økonomisk støtte. Aktiv Fritid er nu kommet på budgettet i Esbjerg Kommune. Målgruppen er børn og unge fra 0. klasse til 18 år. På årlig base får cirka 225 børn og unge hjælp gennem Aktiv Fritid.

Donation

Karin Schwartz og hendes to kolleger mødte ind til en ekstra god nyhed efter sommerferien.

- Der lå simpelthen lige en anonym donation på 25.000 kroner og ventede på os. Pengene er øremærket Fritidsbutikken ved EFI-Hallen, og det er jo simpelthen bare fantastisk dejligt, siger Karin Schwartz.

Fritidsbutikken åbnede for cirka to år siden som en konsekvens af problemer med lokalområdets unge, der brugte EFI-Hallen som varmestue og lavede ballade på stedet.

- I stedet for bare at vise dem væk, ville vi gerne hjælpe dem og lavede butikken for at vejlede dem om sports- og fritidsaktiviteter på stedet. Vi kan støtte dem økonomisk med hjælp til kontingentbetaling, og så lærer vi dem, at det at være en del af en forening også betyder, at man er en del af et forpligtende fællesskab, hvor ens forældre til gengæld giver en hånd med, hvis der for eksempel skal males en væg i taekwondoklubben, siger Karin Schwartz.