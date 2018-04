Aggressiv ung mand

ESBJERG: En 28-årig mand fra Vanløse lagde sig klokken 3.15 natten til lørdag til at sove på gaden ud for et værtshus i Esbjerg.

Politiet kom til og vækkede manden, som imidlertid opførte sig så aggressivt over for betjentene, så han blev taget med på stationen. Den yngre mand sigtes for overtrædelse af politiets ordensbekendtgørelse, oplyser vagtchefen ved politiet.