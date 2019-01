Aggressiv brammingenser involveret i tre spiritusuheld

Esbjerg: Politiet rykkede fredag aften ud til Storegade, hvor en mand havde kørt sin bil i grøften som følge af spirituskørsel.

Føreren var en 52-årig mand fra Bramming, der optrådte aggressivt, da patruljen ankom til stedet, og ville tage ham med til blodprøve.

Her viste det sig, at den 52-årige også havde været involveret i to andre færdselsuheld tidligere på dagen.

Først havde han ramt et helleanlæg ved Skads Byvej og Andrupvej, inden han senere også havde ramt et helleanlæg på Tarphagevej, hvor han også havde påkørt et skilt.

Desuden bliver manden også sigtet for, at han ikke at ville oplyse til politiet, hvem han var.