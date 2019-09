Afvisning: Pedersen Gruppen dikterer ikke Borgerlistens politik

Maria Høj Pedersen erkender, at hun nok fremadrettet bør skilte med, at hendes indstilling til boliger på Dokken er farvet af hendes slægtskab. Hun afviser dog, at en politisk tilkendegivelse skulle have til formål af sikre Dokken yderligere forspring fremfor Esbjerg Strand.

Esbjerg: - Selvfølgelig er jeg fuldstændig inhabil, hvis det kommer til en politisk stillingtagen til boligprojekt på Dokken.

Det siger Maria Høj Pedersen, Borgerlistens nummer to og suppleant for byrådsmedlem Henrik Vallø, til JydskeVestkysten, da hun bliver konfronteret med det Facebook-opslag om havnenære boliger, hun lagde ud tirsdag på vegne af Borgerlisten.

Hun afviser dog blankt, at hun med den politiske tilkendegivelse om, at man i første omgang skal forsøge at fastholde havneøen som erhvervsområde og dermed se tiden af i forhold til boliger, forsøger at få lagt passende tidsmæssig afstand mellem to mulige, havnenære boligprojekter - hendes fars Dokken-projekt og boliger ved Esbjerg Strand - så de to projekter ikke kommer til at konkurrere mod hinanden.

En fastholdelse af havneøen som erhvervsområde var imidlertid ikke den holdning, Henrik Vallø i første omgang gav udtryk for over for avisen, og han har for flere år siden gjort klart, at han mener, at der er rigeligt med ledige kontorkvadratmeter uden de ekstra 100.000 etagekvadratmeter.

- Nej, for borgmesteren har jo selv udtalt, at det vil tage op til et par år at gøre klar til boliger på havneøen, og Dokken-projektet er meget længere fremme. Desuden omhandler mit facebook-opslag ikke Dokken, så jeg ser ingen habilitetsproblemer der, siger Maria Høj Pedersen.