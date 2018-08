Aftenmødet på Huset

Esbjerg: På mandag klokken 18.15 holdes debat-borgermødet på Huset i Finsensgade med overskriften "Folkeskolen - vores vigtigste kulturinstitution". Efter velkomst ved John Martin Schmidt, der er kredsformand for Socialdemokratiet, vil lokalredaktør Christian Friis Hansen, JydskeVestkysten, styre slagets gang.

I første omgang overlades ordet til Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, og dernæst er der åbent for spørgsmål fra salen til Anders Bondo. I anden halvdel er der også lagt op til debat - både på scenen og fra salen - hvor forskellige skoledebattører og skolefolk vil holde et kort oplæg og deltage i debatpanelet.

Deltager er Anders Bondo Christensen, folketingskandidat Anders Kronborg (S), formand for Esbjergs Lærerforening, Kenneth Nielsen, Mathilde Plantener, formand for det fælles elevråd i Esbjerg Kommune, Jan Lagoni, formand for skolelederne i Esbjerg, samt Søren Bøjgaard, lektor på læreruddannelsen og forfatter til flere bøger.

Aftenen er arrangeret af Socialdemokratiet i Esbjerg Bykreds i samarbejde med Esbjerg Lærerforening.