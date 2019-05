Esbjerg: Afspærringen af Nørregade mellem Torvegade og Kirkegade er blevet forlænget. Strækningen har været indsnævret og ensrettet siden juni 2018 for at gøre plads til stillads og maskineri i forbindelse med opførelsen af en boligudlejningsejendom i fem etager.

Den oprindelige tilladelse til vejafspærringen udløb kort før påske, men er nu blevet forlænget til og med 15. juli 2019.

Også Østergade på strækningen ned mod Kongensgade og dele af Englandsgade fra Havnegade mod Skolegade er spærret. Det skyldes, at man er i færd med at separatkloakere. Strækningerne forventes at være klar til at genåbne til oktober.

På hjørnet af Skjoldsgade og Spangsbjerggade er Boligforeningen 32 desuden i gang med en ombygning af to boligblokke. Det medfører, at Spangsbjerggade er spærret, mens en del af Skjoldsgade midlertidigt er gjort ensrettet mod Stormgade fra Sjællandsgade. Arbejdet gik i gang i efteråret, og den kommunale tilladelse til at spærre vejene af løber som udgangspunkt til og med november. /dolod