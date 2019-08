Nordic Restaurant Group ApS med ægteparret Michael og Marie Rønnebæk-Rørth, København, kommer overordnet til at være ansvarlig for Esbjergs kommende restaurant og skybar på toppen af de kommende kaktustårne cirka 60 meter oppe i luften over tovværksgrunden. Selve driften skal varetages af en endnu ukendt lokal restauratør. PR-foto