Aflyst Hede Rytmer: Esbjergenserne snydt for erstatningsfestival

Efter, at Hede Rytmer Esbjerg sidste år blev aflyst, fortalte arrangørerne, at man ville arbejde på en erstatningsfestival for de 3100 personer, der havde købt billet. Nu står det klart, at der ikke bliver nogen erstatningsfestival. Derudover er der stadig ikke tilbagebetalt penge til billetkøberne, men det arbejder arrangørerne på, lyder det.

I løbet af efteråret kunne JydskeVestkysten fortælle, at arrangørerne arbejdede på en erstatningsfestival i 2019 for dem, der havde købt billet til Hede Rytmer Esbjerg 2018. Men det projekt er siden blevet lagt i graven, og derfor kan esbjergenserne ikke se frem til en erstatningsfestival alligevel.

Arrangørerne aflyste med den begrundelse, at billetsalget havde svigtet til Hede Rytmer Esbjerg. Hede Rytmer Randers havde tidligere på året givet underskud, og derfor kunne arrangørerne ikke betale regningerne. Den situation blev belyst i medierne, og den omtale, mener arrangørerne, gjorde, at billetsalget til Hede Rytmer Esbjerg gik i stå.

- Billetudbyderne, som har fået alle pengene, er nu rendt ind i det problem, at deres underleverandør kun gemmer betalingsoplysningerne i otte måneder. Derfor træder billetudbyderen nu vande, indtil de får svar på de tekniske spørgsmål, skriver den afgåede bestyrelse for Esbjerg Musik og Kultur Events.

Ifølge udtalelsen arbejder arrangørerne stadig på at få udbetalt et tilgodehavende beløb til dem, som havde billet til Hede Rytmer Esbjerg. Det drejer sig om cirka 2175 billetkøbere, der på nuværende tidspunkt mangler betaling.

Bedre med konkurs

Det længere efterspil for både Hede Rytmer Esbjerg og billetkøberne kunne, ifølge arrangørerne, være undgået hvis Esbjerg Musik og Kultur Events havde meldt sig frivilligt konkurs.

- Havde vi kunnet forudse, at det var så bøvlet og gået så vidt, havde vi fulgt advokatens råd dengang og indgivet en frivillig konkurs. Også fordi ordet konkurs er til at forstå, og derfor trækker en streg i sandet. Men vi valgte denne løsning for at sikre mest muligt til billetkøberne, selv om konkurs havde været langt det letteste for os. Vi har selv tabt mere end en million kroner på dette, og vi forventer absolut ingen medlidenhed, hedder det i udtalelsen.