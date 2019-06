Afgørelsens time: Det er vind eller forsvind for Bramming Boldklub

Bramming: Afgørelsens time nærmer sig for Bramming Boldklub.

Hvis ønsket om at klare frisag og sikre overlevelsen i jyllandsserien uden playoffkampe, så kræver det en sejr, når FC Skanderborg kommer på besøg lørdag.

Bliver det ikke til en sejr, så betyder det med stor sandsynlighed minimum playoffkamp om overlevelse, mens den direkte nedrykning så reelt afgøres i sidste spillerunde mod Kolding IF.

- Vi har tit nævnt, at vi har haft nogle finalekampe. Nu er det finalen, hvor vi skal have de tre point, hvis vi skal have en chance for tredje-, fjerde- eller femtepladsen. Vi vil gerne have maksimumspoint her i de sidste kampe, siger Bramming-træner Lasse Johansen.

Antallet af jyske nedrykkere fra 2. division spiller ind på nedrykningen af hold helt ned til og med serie 4.

I jyllandsserie 2 betyder det, at der foruden de oprindelige tre nedrykkere i hver pulje også er playoffkampe om nedrykning. Det betyder, at den dårligste femmer, hvilket lige nu er Bramming, også rykker ned, mens den bedste femmer og de to fjerdepladser skal spille playoffkamp om overlevelse. Det er derfor kun top tre i de to jyllandsserie 2-puljer, der er sikret helt mod nedrykning.

Kampen spilles lørdag den 15. juni kl. 14.00 på Skjern Bank Arena i Bramming.