Affaldssvin koster millioner: Kommunen overvejer at boykotte oprydningen

Store mængder affald bliver hver eneste dag smidt rundt om i naturen, og regningen for at fjerne affaldet løber op i mange millioner kroner. Nu overvejer kommunen forsøgsvist at stoppe oprydningen, så esbjergenserne ved selvsyn kan opleve, hvor galt det står til.

Han barsler sammen med direktør for Teknik & Miljø, Erik Jespersen, med en idé om, at man i en periode vil undlade at samle skraldet op og i stedet lade det ligge, så esbjergenserne ved selvsyn kan opleve, hvor galt det står til.

- Vi står tilbage med en følelse af, at vi i virkeligheden kunne sætte alle offentligt ansatte til at samle affald op, og så ville det stadig ikke løse problemet, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen.

Esbjerg: Hvert år samler Esbjerg Kommune tonsvis af affald op, der er blevet efterladt i grøftekanter, langs indfaldsveje og i naturen i stedet for i skraldespanden eller på genbrugspladsen. Gennem årene har man forsøgt med utallige initiativer og kampagner, men der efterlades fortsat for mange pizzabakker, øldåser, papirlapper og plastflasker i naturen. Oprydningen koster skatteborgerne 10 millioner kroner om året, og derfor overvejer man nu et dristigt forsøg.

I Danmark er det imod loven at kaste affald på gaden og i naturen. Man kan dømmes efter enten Miljøbeskyttelsesloven eller Naturbeskyttelsesloven, og de vejledende bødetakster er mellem 1.000 og 5.000 kroner for at smide affald som privatperson og mellem 5.000 og 8.000 kroner som erhvervsdrivende.Fastfood papir, øl- og sodavandsdåser, ispapir og affald fra trailere er blandt det mest almindelige affald, der havner i naturen. Når naturen skal nedbryde affald tager det op til to år for et stykke ispapir, fem år for et stykke tyggegummi, 500 år for en aluminiumsdåse eller en plastikflaske og mere end 4000 år for flasker og glas.

I Danmark smides alt for meget affald i naturen. Derfor tog sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og folketingskandidat Anders Kronborg (S) selv skraldeposen i hånden, da de tirsdag besøgte den nye genbrugsplads i Måde, for både at høre om kommunens indsats mod skrald i naturen og selv tage affaldsposen i hånden.

Boykot oprydningen

Man håber, at det kan appellere til en ansvarsfølelse blandt for eksempel bilisterne langs Esbjergs indfaldsveje.

- Der er rigtig meget affald ude i vores natur, og når vi sender folk ud for at samle det op, kan det måske i virkeligheden have den modsatte effekt. De bilister, der bruger bilens vinduer som skraldespand, kommer måske til at tænke, at det nok skal gå, for der kommer jo alligevel nogle andre, der kommer og rydder op efter dem. Vores idé er derfor, at vi i en kortere periode vil prøve at lade skraldet ligge for at gøre opmærksom på, at det ikke fjerner sig selv, forklarer Søren Heide Lambertsen.

Idéen er dog endnu kun på tegnebrættet.

- Vi skal først lige have undersøgt konsekvenserne ved at lade det ligge, så det er ikke noget, vi bare lige gør. Vi skal også have fundet ud af, i hvilket område et forsøg som dette vil give bedst mening, siger Søren Heide Lambertsen.