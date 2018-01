Advokatfirma fra Ribe fusionerer med Penta Advokater

Ribe: Det lokalt forankrede og historiske advokatfirma fra Ribe, Hjerrild & Bisgaard, er med virkning fra 1. januar 2018 fusioneret med advokatvirksomheden Penta Advokater.

Det tidligere Hjerrild & Bisgaard har ændret navn til Penta Advokater, men de to ejere af Hjerrild & Bisgaard, Allan Sørensen og Chresten Haugaard, vil fortsætte som partnere i firmaet.

Med fusionen udbygger Penta Advokater sin position som en af de største advokatvirksomheder i regionen, og virksomheden får tilført faglige kompetencer, der understøtter advokatvirksomhedens fokus på specialisering og vækst.

- Vores jurister er specialiserede i et eller få fagspecialer, hvorved vi sikrer, at de besidder en unik viden inden for de pågældende fagområder. Med fusionen får vi tilført nogle solide, faglige kompetencer, som understøtter vores fokus på specialisering, hvilket er til gavn for vores kunder, siger adm. direktør for Penta Advokater, Benny B. Laursen og forklarer, at man efter fusionen vil være 80 medarbejdere, og dermed styrker man positionen som en af de største advokatvirksomheder i regionen Syd- og Sønderjylland.

- Størrelsen af virksomheden og udbuddet af specialer er vigtige faktorer, når det gælder om løbende at kunne tiltrække kunder samt højtuddannet og specialiseret arbejdskraft, så det glæder mig, at fusionen også på denne måde styrker forretningen, siger Benny B. Laursen

Penta Advokater har kontorer i byerne Bramming, Esbjerg, Grindsted, Kolding, Ribe og Vejen.