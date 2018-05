Advarsel til mænd på anabole steroider: I risikerer at få en blodprop - også selv om I holder op

Et nyt forskningsprojekt, som Sydvestjysk Sygehus har været involveret i, viser, at brug af anabole steroider øger risikoen for at udvikle blodpropper, også selv om man forlængst har lagt steroiderne på hylden.

Esbjerg: Brug af anabole steroider øger risikoen for at udvikle blodpropper - også flere år efter, man har lagt steroiderne på hylden. Det viser et nyt forskningsprojekt, som Enheden for Tromboseforskning ved Sydvestjysk Sygehus og Syddansk Universitet har medvirket i.

Projektet er omtalt i en artikel i det anerkendte tidsskrift Thrombosis and Haemostasis.

Læge og ph.d-studerende Simon Chang fra forskningsenheden betegner forskningsresultatet som opsigtsvækkende og siger:

- Der er meget tys-tys forbundet med brug af anabole steroider, men de fleste mænd, som bruger steroider, ved godt, at steroiderne ikke kun gør deres muskler større. De har bivirkninger, og én af dem er, at de øger risikoen for at få blodpropper. Vores forskning giver lægevidenskabelig dokumentation for, at det er sådan. Det nye er, at risikoen for at udvikle blodpropper også ser ud til at kunne være øget mange år efter, at man er holdt op med at bruge steroiderne.

Ifølge Simon Chang svarer de ændringer i kroppen, man har fundet hos mændene i forskningsprojektet, til ændringer hos patientgrupper, der har to-tre gange øget risiko for at udvikle blodpropper. Samme ændringer ses hos mænd, der er holdt op med at bruge anabole steroider for op til fem-seks år siden.