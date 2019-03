Esbjerg: Politiet advarer mod en udenlandsk mand, der kører rundt i en dansk udlejningsbil og forsøger at sælge jakker.

Mandag klokken 17.40 blev politiet kontaktet af en mand, der fortalte, at han i Storegade var blevet kontaktet af en fremmed mand.

Manden skulle angiveligt være fra Italien og være på vej hjem. Han havde bagagerummet på en hvid stationcar fra et udlejningsfirma fyldt op med jakker, og hans historie lød på, at han ikke kunne have jakkerne med hjem til Italien i flyveren og ikke ville betale for overvægt.

Han startede med at forlange 8.000 kroner for en jakke, men da der ikke var nogen interesse faldt prisen hurtigt og endte på 500 kroner.

Manden, der efterfølgende kontaktede politiet, bed ikke på krogen, og den fremmede mand kørte fra stedet i østlig retning.

Anmelderen har ikke kunnet give et brugbart signalement af manden eller et indregistreringsnummer på bilen.

Lokalpolitiet i Esbjerg oplyser, at der har været lignende episoder i løbet af den seneste uges tid ved Bilka og Biltema, og opfordringen lyder på, at man skal holde sig fra at købe noget og i stedet straks ringe til politiet og eventuelt notere bilens nummerplade.