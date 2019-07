Advarsel: Bad ikke i sø ved Tjæreborg

På en dejlig varm sommerdag er det sagen at hoppe i vandet i Tjæreborg - men det skal man foreløbig ikke gøre. Arkivfoto.

Styrelsen for Patientsikkerhed har anbefalet Esbjerg Kommune at sætte badning forbudt-skilte op om søen i det tidligere grusgravsområde i Tjæreborg. Det skyldes fare for udsivning til søen fra tidligere losseplads.

Tjæreborg: Den tidligere grusgravssø i Tjæreborg er muligvis uegnet som badested for områdets borgere. I hvert fald er der indtil videre badning forbudt, efter at Esbjerg Kommune har rådført sig med Styrelsen for Patientsikkerhed om vandkvaliteten i søen, der ellers er midtpunktet for en særlig udviklingsplan, som skal omdanne hele det omkringliggende område til et rekreative arealer med shelters, bålpladser, hundeskov, legeplads og landskabspark. Esbjerg Kommune er forleden blevet gjort bekendt med, at der kan være udfordringer med vandkvaliteten i forhold til badning, fordi der muligvis kan ske udsivning fra en tidligere losseplads i nærheden. Søen anvendes ofte af lokale til badning i sommerhalvåret, selv om Esbjerg Kommune godt nok ikke officielt har udpeget søen som badested. Var den det, ville Esbjerg Kommune løbende føre kontrol med badevandskvaliteten, sådan som det sker ved badestrandene langs kysten.

Den sikre vej Det har ikke været muligt at få en kommentar fra formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), men formanden for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S), siger: - Forvaltningen har taget vandprøver, som med det samme bliver sendt til undersøgelse, men det er ikke noget, vi har resultatet af fra den ene dag til den anden. Jeg er oplyst om, at en analyse og efterfølgende vurdering af vandkvaliteten kan tage fire uger. Vi ved ikke, om der reelt er et problem med vandet, men vi har valgt at gå den sikre vej og sætte skilte op med "badning forbudt", siger udvalgsformanden.