Adolfs søn blev udsat for overgreb af lærer

Adolf Klaaby er far til 12-årig dreng, som for to måneder siden blev rykket ned af stolen af sin klasselærer i 5. klasse på Egebæk-Hviding Skole. Efterfølgende blev læreren sygemeldt, og både Adolfs søn og seks andre elever fra samme klasse har nu skiftet skole indenfor to måneder.