Adolf forsvarede sin titel i Egebæk-Hvidings ædekonkurrence

Egebæk-Hviding: Ædekonkurrence - hvem kan spise flest hotdogs på et kvarter.

Indbegrebet af den danske folkesjæl - spis til du revner - var et af punkterne på torsdagens program under byfesten i Egebæk-Hviding. I minutterne forinden havde der været topløs bilvask på græsplænen overfor festteltet, og havde man forventet at se storbarmede, indskummede piger, der kærtegnede undervognen på de fremmødte biler, blev man skuffet.

Forventede man derimod at se flotte fyre med skumglinsende overkroppe og lange slanger, blev man glad, for det var nemlig lige præcis, hvad Søren, Søren, Steffen og Kenneth leverede for 30 kr.

- Det er første gang, vi har topløs bilvask til byfesten, og vi har vasket syv biler, en barnevogn, en scooter, en knallert og flere cykler, sagde Søren Erichsen, der efterfølgende også var ansvarlig for ædekonkurrencen, som blev flyttet fra festteltets mørke og ud på boldbanen på grund af den strålende sol.

Det er andet år, Hviding IF's sportsfest afholder den kvalmende konkurrence, og i år havde man givet hotdoggen et twist ved at smøre to slags chilisovs i bunden, men det skulle hurtigt vise sig, at det ikke var nogen hindring for den forsvarende mester, Adolf Klaaby, der i 2018 nåede 11 stk. på 20 minutter - uden chili.