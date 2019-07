Action-univers flytter og udvider: Nu kommer paintball på menuen

Lasse Jakobsen og Pil Hibiscus er ved at gøre klar til at flytte Escape Zone fra Brolæggervej til Darumvej, hvor der udover escape rooms kommer blandt andet paintball og lasergame på programmet. Foto: Martin Ravn

Escape Zone udvider konceptet og forlader de slidte lokaler på Brolæggervej i Sædding. I stedet åbner de til september et nyt actioncenter i de gamle Aldi-lokaler på Darumvej, hvor der bliver escape rooms, paintball, laserskydning, droneflyvning og meget mere.

Esbjerg: Det er ikke en gang et år siden, at virksomheden Escape Zone slog dørene op til fire såkaldte escape rooms i et nedlagt autoværksted på Brolæggervej i Sædding, men allerede nu er succesen blevet så stor, at folkene bag vil udvide konceptet. Det sker, når "Escape Zone - Area 51" den 1. september åbner på Darumvej i de lokaler, der tidligere har huset Aldi. Samtidig lukker Lasse Jakobsen og Pil Hibiscus, der er folkene bag Escape Zone, lokalerne i Sædding. - Det har sådan set hele tiden været tanken, at vi ville noget mere end det her. Lokalerne her i Sædding med escape rooms har været en slags prøveklud, og det er gået over al forventning. Det sammenholdt med, at efterspørgselen af vores aktiviteter i Action World er vokset, har givet os blod på tanden, og nu følte vi, at tiden var den rette, siger Lasse Jakobsen. Hans firma Action World leverer forskellige actionevents og spil som lasergame, bumperballs, kamp med bue og pil og race på segways ud af huset, og nu bliver tingene kombineret.

- Folk skal ikke gå herfra med en følelse af, at det var fedt nok. De skal have en oplevelse, der fejer benene væk under dem, det er den bedste reklame, vi kan få. Lasse Jakobsen og Pil Hibiscus, Escape Zone.

Escape Zone Escape Zone - Area 51 på Darumvej 40 åbner den 1. september.Der bliver ikke faste åbningstider, men efter aftale.



Kunder skal booke tid på forhånd.



Det nuværende Escape Zone på Brolæggervej har sidste åbningsdag den 15. august.

Foto: Martin Ravn De fire escape rooms på Brolæggervej i Sædding har været en stor succes i de ni månder, de har eksisteret. Foto: Martin Ravn

Eventcenter Escape Zone Area 51 bliver nemlig, hvad Lasse Jakobsen kalder et eventcenter. - Vi får et hjemsted til nogle af aktiviteterne fra Action World, vi får escape rooms, og så kommer der nogle helt nye ting på paletten. Vi glæder os helt vildt, og jeg tør godt love, at det bliver fedt. Vores grundtanke er, at vi kun vil arbejde med ting, som vi selv synes er megafede, siger Lasse Jakobsen. Et af de nye tiltag bliver paintball. - Vi får ikke bare én men hele to paintballbaner. En indendørs og en udendørs bane hver på mellem 1.200 og 1.300 kvadratmeter. Det har Esbjerg savnet i mange år. De nærmeste paintballbaner ligger 20-30 kilometer fra byen og er udendørs, det er der altså ikke meget ved i vinterhalvåret. Hos os bliver der mulighed for at spille året rundt , og vi får spændende baner med det nyeste og bedste udstyr, både til paintball og lasergame, siger Lasse Jakobsen. Desuden bliver der plads til nyskabelser som droneflyvning, store fjernstyrede biler, virtual realityspil- og oplevelser.

Foto: Martin Ravn Saw-rummet med kødkroge, blodstænk, flyvende dukker, håndjern og røg er det mest populære, men det flytter ikke med til den nye adresse. Her bliver afløseren et rum med gyseren "The Ring" som tema. Foto: Martin Ravn

3 escape rooms De populære escape rooms, som har grundlagt succesen på Brolæggervej, forsvinder ikke, men de bliver lavet om. - Vi laver tre nye rum på Darumvej, og de får nye temaer og udseende i forhold til dem, som vi har her i Sædding. Der bliver et rum, som er bygget op omkring gyserfilmen "The Ring", der bliver en ny udgave af kidnapnings-rummet, som vi har her i dag, og så kommer der et nyt rum, der hedder Bomb Squad, hvor deltagerne skal finde frem til en bombe og desarmere den indenfor de 60 minutter, forklarer Pil Hibiscus. I lokalerne i Sædding er der fire escape rooms, hvor det mest populære har været rummet med tema fra gyseren Saw. - Det letteste ville have været at "tage det rum med os" til Darumvej, når det har været så stort et trækplaster. Men for det første vil vi gerne lave nye, fede rum, og for det andet var omgivelserne her i det gamle autoværksted helt unikke og perfekte til Saw-rummet, det ville næppe blive det samme et andet sted. Vi går efter at lave nye rum hvert år, og vi kan ikke afvise at Saw-rummet genopstår i en anden og opdateret udgave på et senere tidspunkt, siger Pil Hibiscus.

Investering tjent hjem Da Escape Zone åbnede i oktober sidste år var det de to firmaer Locked og Action World, der hver ejede en halvdel, men for en måneds tid siden købte Action World partneren ud for at kunne stå på egne ben. - Vi har ikke tal på, hvor mange mennesker, der har været indenfor i escape rummene siden åbningen, men det er mange tusinde, og det er gået over al forventning. Der har været private, virksomheder og selskaber, og så har vi haft stor søgning til vores teambuilding-arrangementer Man plejer at sige, at når man starter noget nyt op, så går der som tommelfingerregel tre år, inden man begynder at tjene penge på det. For vores vedkommende var investeringen faktisk tjent ind efter cirka fire måneder, så vi har tjent penge på Escape Zone, fortæller Lasse Jakobsen. Og den gode start i Sædding har altså nu givet parret mod på at tage springet og lave det store eventcenter, der får navnet Escape Zone - Area 51.