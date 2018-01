Abel og Freya pryder væg på Vittenberskolen

To elever fra 2.b er modeller for flot maleri, som billedkunstvalgholdet på Vittenbergskolen Vadehav har lavet på en væg i kantinen.

Ribe: De kommnede syv år kan Abel Sandfeld og Freya Bro Madsen, som nu går i 2.b på Vittenbergskolen Vadehav, kigge på deres portrætter på den ene væg i skolens kantine. De to tilfældigt valgte indskolingselever har nemlig været modeller for de to store og farverige portrætter, som fem elever på billedkunstvalgholdet, Caroline Garp, Maria Petersen, Isabella Helmert, Oliwia Zagorskas og Josephine Leth, har lavet.

Realistiske øjne

Det store maleri i kantinen giver den restaurerede kantine et frisk pust, og de fem piger er selv ganske glade for resultatet, som har taget tre dage at lave.

- Det er ret vildt at tænke på, at vores arbejde skal være på væggen i mange år fremover, sagde Isabella Helmert, som var enig med de andre i, at det ikke har været lige til at male værket.

- Det har været vigtigt for os, at især deres øjne skulle se realistiske ud, og det var ret svært, forklarede Josephine Leth, mens Oliwia Zagorskas tilføjede, at det at male skygger også var svært.

Ved ferniseringen fredag formiddag lød der masser af roser til eleverne fra blandt andet lærer på valgfagsholdet, Lars Bollerslev.

- Det er et rigtig godt stykke arbejde, pigerne har lavet. De bruger blandt andet komplimentærfarverne rigtig godt, sagde han.