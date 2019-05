ATV-fører i større færdselsuheld: Fik skudt vandslange i hovedet under kørsel

BRAMMING: Politiet fik lørdag klokken 12.21 en anmeldelse om et færdselsuheld på Gl. Skolevej ved Ålbæk i nærheden af Bramming. Her var en 36-årig mand kommet kørende ad Gl. Skolevej på en ATV, da en beboer i et hus langs vejen sprøjtede med en vandslange i hovedet på ATV-føreren.

Det resulterede i, at den 36-årige mand mistede herredømmet over køretøjet og påkørte et sikringsskab, inden han fortsatte ind i et læhegn. Manden kom dog ikke til skade.

En politipatrulje har været ude at lede efter beboeren uden held, men ved hvem han er. Politiet har i sinde at sigte beboeren for at forvolde fare for andres liv og helbred.