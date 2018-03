A.P. Møller Fonden donerer næsten ni millioner kroner til heksemuseet

Ribe: Endnu en donation gives nu til heksemuseet i Quedens-komplekset. Denne gang lyder beløbet på 8,9 millioner kroner, og det er A.P. Møller Fonden, der står bag bevillingen.

- Det er en utrolig lettelse. Det er snart fem år siden, at vi præsenterede masterplanen for Quedens Gaard-karréen. Med bevillingen fra A.P. Møller Fonden kan vi nu færdiggøre restaureringen af bygningerne og skabe et fuldt udbygget museum, samtidig med at vi også er i mål med Jacob A. Riis Museum, fortæller museumsdirektør ved Sydvestjyske Museer Flemming Just.

Tilbage i februar blev første fase af heksemuseet realiseret med støtte fra andre fonde. Med bevillingen fra A.P. Møller Fonden er cirka 23 millioner af de budgetterede 25 millioner kroner for hele museumsprojektet i Quedens-komplekset i hus.

Det betyder, at heksemuseet nu kan gøres færdigt på én gang, og det glæder museumsinspektør Lulu Anne Hansen, der har ansvaret for at bygge det kommende museum op.

- De nye midler betyder, at vi fra starten kan operere med et stort særudstillingslokale på 2. sal oven på Café Quedens. Vi kan også færdiggøre 2. sal i den ene sidebygning og indrette blandt andet biograf i den anden sidebygning. Desuden regner vi med at skulle inddrage kælderen, siger hun.