AOF kommer til undsætninng efter AOF-konkurs: Sprogskole og kurser reddet

Esbjerg/Aabenraa: Sidst i august meddelte AOF Syd i Aabenraa, at kursusudbyderen og sprogskolen så sig nødsaget til at indgive en konkursbegæring, da kassen ganske enkelt var tom. Lige siden har der ikke været danskundervisning for udlændinge i kommunen, men det er der nu fundet en løsning på via søsterafdelingen i Esbjerg.

- Vi har fået en aftale på plads med AOF Center Sydjylland, der betyder, at de overtager kontrakten for sprogskoleundervisningen i Aabenraa på de eksisterende vilkår med virkning fra 1. oktober, siger Henrik Kærgaard, der er chef for Aabenraa Jobcenter.

AOF Center Sydjylland, der har hovedsæde i Esbjerg, etablerer sig med fast base centralt i Aabenraa på adressen Ramsherred 25, og aftalen med Aabenraa Kommune om at overtage sprogundervisningen løber frem til udgangen af 2021.