AMU-Vest og partnere uddanner 150 til nye job på Nordsøen

Stilladsarbejdet er en vigtig del af arbejdet på produktionsplatformene på Nordsøen. Nuri Akat, tv, tog kurser i stillads, rigning, højderedning og faldsikring hos AMU-Vest samt det basale sikkerhedskursus BOSIET. Og to uger efter var han i gang på Tyra Øst. Her ses han med sin underviser i højderedning, Flemming Jørgensen fra AMU-Vest. Foto: Anders Bjerring

Servicefirmaet Muehlhan skal bruge et stort antal nye medarbejdere til vedligeholdelseskontrakt for Total. Jobcenter Esbjerg spiller vigtig rolle i rekrutteringen, og AMU-Vest uddanner i stilladsarbejde og overfladebehandling.

Esbjerg: AMU-Vest indleder fra begyndelsen af det nye år uddannelsen af nye medarbejdere til den globale servicevirksomhed, Muehlhan, der siden foråret 2017 har haft flere hundrede vedligeholdelsesfolk på job for det franske olieselskab, Total, på Nordsøen. Muehlhan har i vinterhalvåret omkring 300 medarbejdere i fast rotation på fem olie- og gasfelter og forventer fra april at øge antallet til op mod 450. Nogle vil være gengangere, der vender tilbage efter nedmandingen i vinterperioden, men hovedparten skal findes i et tæt samarbejde med Muehlhan og Jobcenter Esbjergs energiteam. - Hele AMU-Vests eksistens bygger på, at vi er i stand til at levere hurtige, korte kompetencegivende uddannelser, når behovet opstår. Vi glæder os til opgaven og har allerede i løbet af 2018 gennemført flere introduktionsforløb af en uges varighed, hvor kandidater til jobbene har kunnet afprøve arbejde med stillads og overfladebehandling. Det fortsætter vi med i det nye år, og de ordinære AMU-kurser i de samme discipliner, som kræves til at arbejde offshore, foregår fra januar og resten af første halvår, siger uddannelseskonsulent Sonja Jensen, AMU-Vest, i en pressemeddelelse.

Det unikke sammenhold på Nordsøen Afdelingschef for offshore hos Muehlhan i Esbjerg Lasse Møller ser tilbage på et meget vellykket forløb i begyndelsen af 2018, da der skulle skaffes omkring 100 stilladsfolk og 40 overfladebehandlere (malere), herunder et mindre antal isolatører. Offshoreansatte tager godt imod de nye medarbejdere, også dem uden erfaring. De tre første ture på Nordsøen bærer de gul hjelm, så kolleger kan se, at de er nye. - Vi sendte de første nye medarbejdere på job i april, og det blev en kæmpesucces. De nye folk fik megen ros fra formænd og erfarne kolleger offshore. I det hele taget er det en fantastisk arbejdsplads til at tage imod nye kolleger, og det vigtigste er, at de hurtigt bliver en del af fællesskabet og sammenholdet derude. Så skal det faglige nok komme, siger Lasse Møller. Muehlhans offshorekoordinatorer, Gitte Nyberg og Jytte Skeby, oplyser, at Nordsø-jobbene tiltrækker et bredt spektrum af danskere, fra 20-årige, der ikke har fundet et ståsted på arbejdsmarkedet, til folk med håndværksbaggrund op til midten af 50'erne. Også undervisere og kontorfolk vælger at prøve noget nyt. Den vigtigste egenskab er personligheden, at man er rummelig og i stand til at begå sig socialt med kolleger om de fælles opgaver på en produktionsplatform. Og så skal man have lægeattest, ren straffeattest og være i stand til at gennemgå de stadig hyppigere stikprøver for narko ved afgangen fra Esbjerg Lufthavn.

Det nye ståsted i arbejdslivet Succeshistorierne om folk, der har fået et nyt arbejdsliv med to uger på job og tre uger fri, er talrige. - Jeg mødte en ung gut, der gemte sig og nærmest rystede, da han skulle af sted første gang. Da han kom hjem, udbrød han i lufthavnen: "Det var så fedt," fortæller Gitte Nyberg. Den særlige arbejdsrytme med to uger ad gangen på Nordsøen kræver, at samleveren derhjemme er indforstået og bakker op. - Første og anden gang derude er en prøveperiode som i ethvert andet job, og vi vil gerne have dem forbi bagefter, så de kan fortælle, hvordan det er gået. Vi forsøger at forberede dem bedst muligt, og jeg husker ikke, at nogen har valgt at sige fra, siger Jytte Skeby.

Informationsmøde I fjor kastede Jobcenter Esbjergs energiteam nettet ud til omkringliggende jobcentre og Jobcenter Odense, der valgte at bestille et helt hold til stilladskursus til ledige fra Fyn. Ligesom i fjor holder AMU-Vest i samarbejde med Muehlhan og Jobcenter Esbjerg et informationsmøde for at fortælle om jobbene. Det foregår 29. januar hos AMU-Vest. - Det er først og fremmest meget glædeligt, at vi skal have så mange nye medarbejdere ind. Vi er helt bevidste om, at det på et år ikke er blevet lettere at finde folk i markedet, men vi føler, at Muehlhans udgangspunkt er bedre denne gang. Nu er vi ikke længere den nye dreng i klassen. I fjor eksploderede vores mailboks med over 1300 henvendelser fra interesserede, og også i år går vi efter dansk arbejdskraft af hensyn til sammenholdet og sikkerheden, siger Lasse Møller, Muehlhan. Han roser samarbejdet med Jobcenter Esbjergs energiteam og AMU-Vest, der står for kurserne i stillads over 6-8 uger og overfladebehandling på seks uger. Derudover blev der i efteråret hurtigt planlagt kurser i offshore-engelsk, som tog afsæt i de papirer, medarbejderne står med i dagligdagen, og i praktiske øvelser målrettet jobbet på Nordsøen.