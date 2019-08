AMU-Vest i Esbjerg er netop blevet certificeret til at uddanne serviceteknikere i vindmøllebranchen til at reparere vindmøllevinger hængende i reb. AMU-Vest er blandt de første i verden med det nyt tilbud til servicefirmaer og vikarbureauer i branchen.

Esbjerg: Som en af de første uddannelsesinstitutioner i verden er AMU-Vest i Esbjerg nu certificeret til at uddanne servicemedarbejdere i vindindustrien til at reparere vindmøllevinger i højder. Det første kursus i GWO Blade Repair vil blive udbudt i dette efterår, og der er indtil videre planlagt fire kurser i 2020.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra uddannelsesstedet.

Teamleder i AMU-Vests industriklynge Erling Hybschmann oplyser i meddelelsen, at det 10 dage lange kursus skønnes at være relevant for 5.000 servicefolk globalt. GWO Blade Repair er på papiret ikke obligatorisk for at arbejde i højden med vindmøllevinger, men det ventes, at de store aktører i branchen vil kræve det for at lade servicefirmaer arbejde for sig. Sikkerhed fylder lige så meget i branchen som i olie- og gasindustrien.

- De store vindmølleproducenter og -ejere er gået sammen om at udvikle en fast standard for et træningsprogram inden for området, og vi var så heldige at deltage i det ene af to pilotprojekter, som foregik i Newcastle i England. Projektet blev fulgt nøje af både den internationale vindorganisation, GWO, og klassificeringsbureauet DNV GL. I begyndelsen af august var vi klar til at invitere DNV GL på besøg, og de var tilfredse med, hvad de så, og vi har nu opnået certificeringen, siger Erling Hybschmann.

Når vindmøllevinger skal repareres uden at afmontere dem, foregår adgangen typisk via reb, såkaldt rope access. At tage vare på sikkerheden for sig selv og andre er et centralt element i GWO Blade Repair-kurset, når man arbejder i højder.

AMU-Vest er indtil videre i konkurrence med udbydere i England og Tyskland om GWO Blade Repair og vil markedsføre tilbuddet i sit omfattende netværk i branchen og sociale medier. Desuden vil skolens konsulenter være opsøgende over for relevante firmaer inden for vindindustrien.