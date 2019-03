BRAMMING: En 28-årig mand fra Bramming fandt mandag klokken 17.30 200 kroner, som var efterladt ved Danske Banks hæveautomat i Storegade i Bramming. I stedet for at stikke pengene i egen lomme ringede manden til politiet og fortalte, at han tirsdag vil møde op personligt og aflevere pengene. Det kan han så gøre lidt længere henne ad Storegade på lokalpoliti-stationen i Bramming.

Politiet mangler så bare at høre fra den person, som tilsyneladende har glemt at få sine hævede 200 kroner med sig fra bankautomaten.OM