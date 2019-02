Esbjerg: 27 grundejere fra de to alléer med gamle træer i Østerbyen har samlet skrevet til kommunen for at markere, at de ønsker træerne bevaret.

- Vi skriver for at gøre kommunen klar over, at vi er mange grundejere i kvarteret, der er enormt glade for de gamle træer, hedder det i brevet.

De peger blandt andet på, at en del af dem er tilflyttere, der har valgt kvarteret netop på grund af de smukke gamle træalléer.

- Vi var opmærksomme på, at området skulle separatkloakeres, da vi købte huse i 2015-2018, men vi havde ingen anelse om, at kvarterets gamle træer i den forbindelse risikerede fældning. Dette er helt nyt for os, og vi er forbløffede og meget ærgerlige over udsigten til måske at miste de gamle træer, hedder det i brevet.

Her fremhæves desuden, at de gamle træer ikke blot er "træer", men besidder en herligheds- og nytteværdi i et boligområde, der befinder sig langt fra skov og vand og relativt tæt på industri.

- Træerne skaber læ og bidrager til støjreduktion, hvad der ikke er uvæsentligt i et boligområde beliggende mellem jernbanen og den trafikerede Strandby Kirkevej.