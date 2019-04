Ærgerlig udvalgsformand har svært ved at genkende kritikken

Henrik Vallø (Borgerlisten) opfordrer Mathias? mor til at blive ved med at søge dialogen med botilbuddet. Arkivfoto: Christer Holte

Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten), beklager, at Marianne Poder Nielsen ikke er tilfreds med sin handicappede søns botilbud. Han har dog svært ved at genkende kritikken om manglende faglighed.

Esbjerg: Faglighed er ikke en mangelvare på Esbjerg Kommunes sociale tilbud. I hvert fald ikke, hvis man spørger formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø (Borgerlisten). Han ærgrer sig over Marianne Poder Nielsens kritik af sønnen Mathias' botilbud. 23-årige Mathias Poder Nielsen er hjerneskadet, atypisk autist og lider af kikkertsyn. Det betyder, at han har brug for hjælp og støtte for at kunne fungere. Derfor bor han på et af Esbjerg Kommunes botilbud i Ribe. Tilbuddet har øget bemandingen i et forsøg på at imødekomme Mathias' behov, men ressourcerne bliver brugt helt forkert, mener Mathias' mor, der efterlyser større faglighed blandt personalet. - Systemet er ikke perfekt, og jeg erkender, at der kan være smuttere. Vi kan altid blive bedre, men det er min oplevelse, at der generelt er en høj faglighed blandt medarbejderne på Esbjerg Kommunes sociale tilbud, fastholder Henrik Vallø.

Søg dialogen Han ærgrer sig over Marianne Poder Nielsens kritik. - Vi har med nogle borgere at gøre, som kæmper med meget komplekse diagnoser og problemstillinger, og det er ikke altid, at tilbuddet og de pårørende er helt enige om, hvilken tilgang der er den bedste. Personalet er underlagt nogle faglige retningslinjer, som de pårørende ikke er, og derfor er dialogen vigtig. Vi skal helst trække i samme retning, og derfor kan jeg også kun opfordre Mathias' mor til at blive ved med at søge dialogen med botilbuddet. Det er den eneste vej frem, mener Henrik Vallø.