Æresmedlem i Vestkystløbet fylder 75 år

Esbjerg: Dagen før den 45. udgave af Vestkystløbet i Vognsbølparken søndag den 2. juni fylder æresmedlem i Vestkystløbet, Eigil Starup, 75 år.

Eigil blev udnævnt til æresmedlem på sin 63 års fødselsdag i 2007, hvor Sydbank holdt afskedsreception for den mangeårige regionsdirektør i Musikhuset. Her var den nuværende formand for løbsudvalget, Jens Lykke, blandt de mange gæster og overrakte Eigil en løbstrøje med nummer 1.

I sin tale nævnte Jens Lykke, at Eigil har betydet meget for løbet, hvor Varde Bank/Sydbank lige siden starten i 1975 har været sponsor. Jens Lykke fortalte også, at Eigil fremover ville komme til at løbe med nummer 1 på brystet, og at han samtidig blev udnævnt til æresmedlem, fordi han altid har været Vestkystløbets mand og har bakket op om den store folkefest.

Eigil Starup var ansat i 46 år i Varde Bank/Sydbank, og det er en stor glæde for løbsudvalget, at det gode samarbejde er fortsat med Eigils afløsere, som først var EfB's nuværende direktør, Brian Knudsen, og siden hen med Frank Bondorph, som er regionsdirektør i dag. Eigil var kun 17 år, da han startede i det daværende Varde Bank, og han opnåede gennem de mange år at opbygge et omfattende netværk i erhvervslivet.

I Vestkystløbet nåede Eigil Starup at løbe med nummer 1 nogle få gange, inden en knæskade satte en stopper for løb, men han deltog omkring 30 gange på den lange distance.

I øvrigt valgte Eigil og løbsudvalget at se bort fra løbsnummer 1 til æresmedlemmet på grund af logistikken, således at det nu er forskellige løbere, som får tildelt nummer 1.