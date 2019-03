Ældrerådet: Lad fornuften styre aktiviteter på plejehjem

Det er alt for tit regler og ikke fornuften, der styrer, når det drejer sig om aktiviteter for de ældre på plejehjem i Esbjerg Kommune. det mener formanden for Ældrerådet Gertrud Hansen, der glæder sig til at følge med i den nye forsøgsordning og brugerundersøgelsen, der er på vej.

Esbjerg Kommune: Der er blevet afsat mange penge fra den såkaldte ældremilliard fra staten til ansættelse af aktivitetsmedarbejdere og igangsætning af aktiviteter for de ældre i Esbjerg Kommune. Men hvad er der egentlig helt konkret kommet ud af det? Det spørgsmål vil formanden for kommunens ældreråd Gertrud Hansen gerne have svar på. - Det er en rigtig god idé at få mere fokus på aktiviteterne på vores plejehjem. Hvor meget er der blevet udrettet for de penge? Hvad er der blevet sat i gang, og er det de rigtige ting? Jeg synes, det er en rigtig god idé, at man nu stikker fingeren i jorden fra politikernes og forvaltningens side og får et overblik over det hele, siger Gertrud Hansen. Politikerne i Sundhed & Omsorgsudvalget har besluttet, at der skal laves en brugerundersøgelse blandt plejehjemsbeboere om tilfredshed med de tilbudte aktiviteter, samtidig med, at der i Ribe skal laves et forsøg med at lade brugere af daghjem og plejehjemsbeboere være fælles om aktiviteter.

Jeg synes, der er meget stille på mange plejehjem, og mange sidder og kigger ud i luften. Det må vi kunne gøre bedre. Gertrud Hansen, formand for Ældrerådet i Esbjerg Kommune

Ældrerådet Ældrerådet i Esbjerg Kommune består af 14 medlemmer.Medlemmerne bliver valgt for en fireårig periode.



Ældrerådets rolle er at rådgive kommunalpolitikerne i ældrepolitiske spørgsmål og være bindeled mellem ældre og politikerne.



Rådet arbejder uafhængigt af Esbjerg Kommune og bestemmer selv, hvilke sager, det vil beskæftige sig med.

Gertrud Hansen, formand for Ældrerådet i Esbjerg Kommune, er glad for, at der nu kommer fokus på at finde de rigtige aktiviteter for de ældre på kommunensn plejehjem. Arkivfoto: JV

Rigide regler Ældrerådet har sammen med Ældre Sagen på et seminar sidste efterår om værdighedspolitik overfor politikerne påpeget den problematik, der kan opstå, når en person flytter på plejehjem. - Vi har ofte oplevet, at en person, der tidligere har deltaget i aktiviteter på daghjemmet, flytter ind og bliver beboer på plejehjemmet. Så er det helt uforståeligt for vedkommende, at han eller hun ikke længere kan deltage fuldt ud i aktiviteter sammen med de mennesker, han eller hun kender, men bliver henvist til plejehjemmets egne aktiviteter, som i mange tilfælde er nærmest ikke-eksisterende. Det finder vi meget problematisk, siger Gertrud Hansen. Det er netop den situation, som Hanna Helt Jensen er endt i på Østerbycentret, og som avisen har beskrevet i flere omgange. - Det er et perfekt eksempel. Hvorfor skal det gøres umuligt? Vi har her et menneske, for hvem det betyder så meget, hvorfor så ikke stille hende over reglerne? Det er så stift og strider imod de principper, som politikerne ellers bryster sig af med at ville sætte den enkelte borger i centrum, siger Gertrud Hansen.

Livsglæde Som en konsekvens af historien om Hanna Helth Jensen bliver aktiviteter for plejehjemsbeboere og brugere af daghjemmet på Margrethegården i Ribe nu fælles, og det glæder formanden. - Det er ikke sikkert, at plejehjemsbeboerne kan eller ønsker at deltage i de samme aktiviteter, som daghjemsbrugerne. Men de får muligheden, og det betyder meget, at de får følelsen af, at ting åbner sig for dem. Man skal kigge på, hvad der giver livsglæde og kvalitet for den enkelte. Det kan være små ting, og det vil være forskelligt fra person til person og fra sted til sted. For nogle kan det for eksempel have stor værdi at se børn tumle rundt, for andre er fysisk aktivitet det bedste. Jeg synes, der er meget stille på mange plejehjem, og mange sidder og kigger ud i luften. Det må vi kunne gøre bedre. Vi skal finde de rigtige aktiviteter for den enkelte og lade fornuften styre i stedet for rigide regler, siger Gertrud Hansen.