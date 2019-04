Ældreområdet sparede sig til lille overskud

Regnskabet for 2018 er blevet gjort op for Sundhed & Omsorgsudvalgets område, og der er blevet brugt 29,3 millioner kroner mindre end budgetteret. 8,5 millioner kroner bliver nu lagt i kommunekassen.

Esbjerg Kommune: Der er store beløb på spil, når der bliver lagt budget for Sundhed & Omsorgsudvalgets område, og så meget desto mere imponerende er det, at regnskabet for 2018 udviser en reel afvigelse fra budgettet på blot 100.000 kroner.

Det samlede regnskabsresultat for 2018 viste et mindreforbrug på udvalgets område på 29,3 millioner kroner, men med tanke på, at 29,2 millioner kroner var blevet overført fra året før, er den reelle afvigelse blot på 100.000 kroner, og det er penge, der er blevet sparet.

Området omfatter både rammebelagte og ikke-rammebelagte udgifter, og det er de rammebelagte udgifter, der er er blevet sparet på.

De bidrager alene med 27,5 millioner kroner på plussiden, heraf kommer de 14,2 millioner kroner fra posten "omsorg og pleje". Her er det blandt andet mindre behov for nye plejehjemspladser, ekstraordinært salg af biler, mindre forbrug af midler til kompetenceudvikling, færre udgifter til terminalpleje og udmøntning af forskellige MEP-tiltag (moderniserings og effektiviseringsprogram, red.), der har bidraget

De ikke-rammebelagte udgifter er endt på 200.000 kroner over det budgetterede, og endelig er der på kontoen for anlæg blevet brugt 2 millioner kroner mindre end budgetteret, så det samlede resultat ender på 29,3 millioner kroner bedre end budgetteret.