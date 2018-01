Ældreminister igen på besøg i Esbjerg

Esbjerg Kommune: Ældreminister Thyra Frank (LA) beskyldes i medierne for at være en temmelig usynlig minister, hvad angår politiske initiativer, men synlig er hun i al fald i Esbjerg, som hun har besøgt flere gange på det seneste.

Forleden dukkede Thyra Frank igen op på Skovbo-Centeret for at høre nærmere om træning af borgere med demens.

- Vi er altid glade for interesse fra Christiansborg, og Thyra Frank er heldigvis flittig til at besøge vores kommune og det vestjyske område, så det kan vi ikke klage over. Hun lytter interesseret, og det er ret tydeligt, at hun har et kendskab til det område, hun er minister for, konstaterer borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der tog imod ministeren og var med på rundvisning.

Ifølge Jesper Frost Rasmussen udtrykte Thyra Frank begejstring for de smukke rammer og var vældig interesseret i det gårdmiljø, der er under etablering, og hvor der er ved at blive bygget træningsfaciliteter, så beboerne kan træne udendørs, når vejret tillader det.

- Ministeren fik også lejlighed til at tale med pårørendegruppen til de demente beboere og høre om, hvordan vi kobler effektiv, fysisk træning med sygdommen, så de værste følgevirkninger i det mindste udsættes. På Skovbo-Centeret kan de pårørende dele deres erfaringer med hinanden, mens beboerne træner i lokalet ved siden af. Der er ingen tvivl om, at pårørende har store udfordringer og i høj grad kan profitere af det fællesskab, siger Jesper Frost Rasmussen.