Ældrebyen bliver endnu dyrere

For anden gang har politikerne erfaret, at opførelsen af Fremtidens Ældreby bliver dyrere end først antaget. Nu bliver der lagt yderligere 1,8 millioner kroner på prisen.

Esbjerg Kommune: Det ambitiøse projekt Fremtiden Ældreby på Krebsestien bliver endnu dyrere end forventet. Der skal tilføres yderligere 1,8 millioner kommunale kroner, og det er anden gang, at prisen for at realisere projektet ryger i vejret.

Den oprindelige kommunale udgift blev fra starten anslået til 37 millioner kroner, men det stod snart klart, at det tal var alt for lavt. Efter et par omveje og jonglering med penge fra den ene kasse til den anden blev der fra byrådet ved budgetforhandlinger tilført yderligere 31 millioner kroner til projektet.

Og nu har politikerne i Sundhed & Omsorgsudvalget brug for yderligere 1,8 millioner kroner til projektet.

- I september fandt vi vinderen af arkitektkonkurrencen, og i vinderprojektet var der 104 plejeboliger. Det af byrådet godkendte byggeprogram indeholder kun 100 plejeboliger, så det er finansiering af de sidste fire boliger, vi søger, siger udvalgsformand Olfert Krogh, DF.