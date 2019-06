Ældre venner: Der mangler respekt og god tone i valgkampen

- Jeg må sige, at hver gang der har været valgdebatter, så har jeg tænkt "skal vi nu høre på det bras igen?", jeg har ofte skiftet kanal og har ikke fulgt så meget med. Hvorfor er de så frække overfor hinanden? Jeg kan godt forstå, at der opstår politikerlede, når de taler sådan til hinanden. Alle politikerne er lige slemme, ligegyldigt hvilket parti, de kommer fra, det er simpelthen så personligt, at jeg ikke gider høre på det, siger Vivian Petersen.

- Det kan godt være, at der førhen var mange ting, der var mere stift og formelt, men der var mere respekt for hinanden og en meget bedre tone mellem politikerne. Det kunne man godt lære noget af i dag, mener Vivian og Johannes.

Det mener venneparret Vivian Petersen og Johannes Bjerre Mølledal på henholdsvis 73 og 74 år. De har på denne valgdag har spist frokost på Østerbycentret efter at have afgivet deres stemmer.

Cirkus

Johannes Bjerre Mølledal er mere politisk engageret, men han er enig med Vivian.

- Der er ingen, der er ærlige i valgkampen, for politik handler om at give og tage og finde løsninger sammen. Der er ingen, der får gennemført alle deres planer. Det har været det samme cirkus de sidste 20 år, ligegyldigt hvem der var statsminister. I denne valgkamp har Løkke rigtigt været rundt i manegen med sin flirt med Mette Frederiksen. Så trak han det tilbage igen, og så kom det på banen igen. Han vil bare holde fast i magten for enhver pris. Det er levebrødspolitikere hele banden. Og der er ikke noget at sige til, at måden vi taler til hinanden på bliver værre og værre, hvis politikerne skal forestille at være eliten og taler til hinanden i sådan en tone, som det har været tilfældet i valgkampen, siger Johannes Bjerre Mølledal.