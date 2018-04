Ældre mand fik stjålet sin pung ved bybus

Esbjerg: En 72-årig mand fra Esbjerg blev mandag udsat for et tricktyveri. Da manden er på vej ind i en bybus i Jernbanegade klokken 13, spærrer en anden person vejen for manden. Manden kommer dog forbi og går ind i bussen, og her opdager han, at han mangler sin pung. I pungen var der et mindre kontantbeløb. /angbu