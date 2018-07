Ældre køles ned med slush-ice, chips og soppebassin

85-årige Svend Ove Hausted Laursen er ikke så rystet over klimaforandringerne og de nye temperaturer i Danmark, som andre er, for de er nemlig slet ikke nye, når man som ham kan huske isvintrene i 1940 og 1941 og de dertilhørende varme somre. - Og det er ikke kun i varmen, de forkæler os her på Strandgården. Vi ligner Ghandi, når vi kommer hertil, og Churchill, når vi tager herfra, slår han fast. Foto: Martin Ravn