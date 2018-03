Ældre får lov at bestemme - en lille smule

Som et forsøg får bestyrelsen for Gjesing Ældrebo selv lov at disponere over en del af ældreboligerne og lave sin egen venteliste.

- Det er bedre end ingenting, men vi havde da håbet på mere. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at da boligerne i sin tid blev taget i brug i 1988, var tanken, at man selv skulle administrere dem. Efter nogle år fandt kommunen så ud af, at man kunne lægge hånd på boligerne, og så er borgere blevet visiteret til boligerne. Det har betydet, at folk i vores boliger ikke er særligt selvhjulpne, og at de helbredsmæssigt er blevet svagere, siger Holger Munk.

Som et treårigt forsøg får bestyrelsen nemlig lov at oprette egen venteliste og udleje hver fjerde af de 18 boliger. Det har politikerne i Esbjerg Kommunes Sundheds- & Omsorgsudvalg besluttet.

Gjesing: 18 eftertragtede rækkehuse i Gjesing har de seneste år været administreret af Esbjerg Kommune, der har visiteret borgere til boligerne, men nu får bestyrelsen for den selvejende institution Gjesing Ældrebo selv råderet over en del af boligerne.

Flere selvhjulpne ældre

Allerede i 2005 forsøgte Gjesing Ældrebo sammen med lignende institutioner på Søstjernen og i Åmoseparken af få mere råderet over boligerne. Det lykkedes for de to andre ansøgere, men Gjesing Ældrebo fik dengang et nej.

Nu er der blevet åbnet lidt op, og det kan trods alt glæde Holger Munk.

- Det er jo ikke alverden, vi har at gøre med. Det er en fjerdedel af de 18 boliger, og der er ingen ledige lige nu. Der skal jo nogen ud, før der kan komme andre ind, så der kan måske blive tale om, at vi får mulighed for at udleje en bolig hvert halve eller hele år. Vores venteliste er sådan set allerede trådt i kraft, og vores forhåbning er, at vi kan få flere selvhjulpne personer over 65 år ind, så der bliver en bedre balance mellem beboerne til gavn for fællesskabet, siger Holger Munk.

Han er ikke ubetinget enig i Esbjerg Kommunes mantra om længst muligt i eget hjem, når det gælder beboerne i Gjesing Ældrebo, hvor han mener, at flere at de nuværende beboere ville være bedre tjent med en plejehjemsplads.