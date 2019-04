Sygeplejeklinikker

De første sygeplejeklinikker i Esbjerg Kommune så dagens lys i 2016.Den første blev indviet på Områdecenter Højvang, og i dag er der klinikker på ni matrikler fordelt over hele kommunen.



Klinikkerne er for personer, der er visiteret til kommunal sygepleje i Esbjerg Kommune.



Et af formålene med klinikkerne er, at kommunens ansatte skal bruge så lidt tid på vejene som muligt.



Personer, der ikke selv kan opsøge klinikkerne, har stadig mulighed for kommunal sygepleje i hjemmet.