Ældre bukker under i varmen

Det vælter ind med dehydrerede ældre på skadestuen i Esbjerg. Ledende oversygeplejerske Christian Jørgensen advarer kraftigt mod at tage for let på advarslerne om at drikke nok

Christian Jørgensen har følgende gode råd til at undgå dehydrering:- Drik 3,5 liter væske i døgnet. - Drik varieret for eksempel vand, mælk, juice, saft og sodavand. - Doser væsken over hele døgnet og noter, hvad der er drukket hvornår. - Sørg for at spise og tag gerne en håndfuld chips for at få salt i kroppen. Spis og drik gerne i selskab med andre. Lyt til kroppen og kontakt egen læge ved svimmelhed eller kvalme.

Ikke kun vand

- Man sveder så meget, at man faktisk skal drikke 3,5 liter i døgnet, og det skal være blandede drikke som for eksempel vand, juice, mælk og sodavand. Vand alene er ikke nok, for det indeholder ikke salt og andre af de mineraler og stoffer, som vi sveder ud, fortæller Christian Jørgensen.

Han understreger også vigtigheden af at spise, selv om det kan knibe med appetiten i varmen, men maden indeholder både væske og salt.

- Har man ældre familie eller pårørende, så besøg dem her i de varme dage og spis gerne sammen. Det er hyggeligt, og så er man der til at holde lidt øje med, om vedkommende får det nødvendige at spise og drikke, lyder opfordringen fra Christian Jørgensen.

FAM har ikke gjort noget ekstra for at informere om risikoen til plejecentre, for der er medarbejderene ifølge Christian Jørgensen så dygtige, at de kan håndtere situationen, som han ikke tøver med at kalde ekstrem, og som potentielt kan få katastrofale følger, hvis man ikke passer på.

Symptomerne på dehydrering er typisk svimmelhed og kvalme, og mærker man den slags, skal man i første omgang straks kontakte egen læge.