- Jeg bakker op om, at borgerne skal være længst muligt i eget hjem, men der skal stadig være hænder til at hjælpe borgerne, når der er behov. Den menneskelige kontakt kan ikke erstattes af maskiner, siger Hanne Meyer.

Hun understreger, at hun ikke vil udtale sig alt for kategorisk om forsøget, da hun ikke kender det tilstrækkeligt detaljeret.

- Det lyder sådan set fint med en sådan kaldefunktion i boligerne, men kun hvis der rent faktisk er nogen i den anden ende til at besvare kaldet og servicere borgerne. Det må ikke betyde, at der bliver færre varme hænder eller menneskelig kontakt hjemme hos borgerne. De skal stadig have besøg af hjemmeplejen, hvis der er behov for det, siger Hanne Meyer, der er formand for Ældre Sagen i Esbjerg.

Ensomhed

Med udsigten til markant flere ældre borgere i fremtiden, bliver der et øget pres på ældre- og plejeboliger. Et pres, som kommunen ikke kan imødekomme ved at blive ved med at bygge nyt.

Det anerkender Hanen Meyer til dels.

- Men det er stadig et langt stykke hen ad vejen et spørgsmål om at prioritere. Danmark er et rigt land, og hvad er det for en standard, vi vil byde ældre i vores land? Et forsøg som det her udspringer udelukkende af en økonomisk tankegang, siger Hanne Meyer.

Men hvordan skal samfundet tackle situationen med mange flere ældre og plejekrævende borgere i de kommende år?

- Jeg synes, man skal kigge mere på andre boformer og ensomhed. Jeg kunne sagtens forestille mig hele opgange i en blok med ældre borgere og så et fællesrum til aktiviteter. Der er kommet en del fokus på ensomhed, men det skal der være endnu mere af. Vi skal have enlige ældre ud af deres små lejligheder. Der sidder de ensomme og isolerede, og det bliver man syg af. Ensomheden er det værste for ældre, og det er et område, man skal sætte endnu mere ind på, mener Hanne Meyer.