Ældre Sagen i Bramming har brug for flere frivillige

Der er 2100 medlemmer og et halvt hundrede frivillige. Men der er brug for flere besøgsvenner, demensaflastere og aflastere til personer med andre kroniske sygdomme.

BRAMMING: Ældre Sagen i Bramming holdt i lørdags et arrangement, hvor man hyldede de frivillige, som bærer en stor del af arbejdet med både arrangementer, besøgsvenner, demensaflastere, folk som ringer med tryghedsopkald til ensomme ældre - plus de andre frivillige. Men der er brug for flere frivillige.

- Vi er meget glade for dem vi har. De yder en kæmpeindsats, men kan vi få en halv snes stykker mere vil vi være godt hjulpet, siger Jørgen Engkebølle, formand for Ældre Sagen i Bramming.

Han slår fast, at organisationen ser det som sin opgave blandt andet at være med til at skabe netværk og gode venner for ældre, som føler sig ensomme.

- Vi holder fire-seks spisearrangementer om året, hvor vi inviterer vore medlemmer til fællesspisning. Her er den gode mad vigtig, men det vigtigste er om vi kan hjælpe mennesker med at skabe netværk. For ældre, som mister en ægtefælle, hvor vennerne måske er borte og børnene bor langt væk kan det være svært. Det er det vi prøver at afhjælpe ved at lave arrangementer, hvor mennesker kan mødes, siger Jørgen Engkebølle.

I Bramming har Ældre Sagen en velfungerende besøgstjeneste og en telefontjeneste, hvor de frivillige ringer til ensomme ældre hver morgen og sikrer, at alt er i orden. En ugentlig it-café på Mødestedet er stedet, hvor ældre kan få hjælp til computeren eller telefonen.

- Som besøgsven eller som frivillig på anden vis får man selv en masse igen. Det kræver ikke de store egenskaber at være besøgsven. Man kommer langt med et åbent sind og lysten til at snakke med andre mennesker, siger Jørgen Engkebølle.