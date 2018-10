Ældre Sagen: Vi ønsker betjening på Borgerservice

Formanden for Ældre Sagen i Bramming betegner det som "uanstændigt", at man fra 1. januar 2020 ikke længere kan få personlig betjening på Borgerservice i byen.

BRAMMING: Ældre Sagen i Bramming har cirka 2000 medlemmer, og en del af dem vil blive berørt, hvis planerne om at lukke for personlig betjening på Borgerservice i Bramming bliver ført ud i livet.

Det mener formanden for Ældre Sagen i Bramming, Jørgen Engkebølle, som betegner det som "uanstændigt", at man som følge af en beslutning i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget har besluttet at spare den personlige betjening væk på Borgerservicecentrene i Bramming og Ribe.

- Det vil ramme mange ældre. Ikke kun vore medlemmer, men også rigtig mange andre ældre, som ikke er fortrolige med at betjene hverken den ene eller anden skærm. Der er jo rigtig mange ældre, som er fritaget for elektronisk post, og det skyldes jo, at de ikke er i stand til at betjene en computer, siger Jørgen Engkebølle.

Han slår fast, at man fra organisationens side har tænkt sig at forfølge sagen og påvirke politikerne, når der igennem hele 2019 vil være en prøveperiode, hvor ordningen med den såkaldt fjernbetjente borgerservice skal introduceres for borgerne i Ribe og Bramming. I hele 2019 vil borgerne i Ribe og Bramming fortsat kunne få assistance af en borgerservicemedarbejder, som vil hjælpe borgerne med at betjene den skærm, som danner grundlag for den fjernbetjente borgerservice, hvor man via skærmen skal kommunikere med en medarbejder, som sidder på Rådhuset. Denne ordning træder i kraft fra årsskiftet 2019/2020.

Når den fjernbetjente borgerservice træder i kraft vil åbningstiderne på centrene i Ribe og Bramming til gengæld blive udvidet med åbningstid mandag til onsdag fra klokken 10 til 15, torsdag fra klokken 10 til 17 og fredag fra klokken 10 til 12.

I dag er der kun to ugentlige åbningsdage på Borgerservice i Ribe og Bramming.