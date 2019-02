Ældre Sagen: Det er ynkeligt

Esbjerg Kommune: Både Esbjerg Kommunes Ældreråd og Ældre Sagen i Esbjerg er bekendt med problematikken omkring plejehjemsbeboeres manglende adgang til aktiviteter på daghjem.

- Vi har rejst spørgsmålet overfor politikerne, for det er simpelthen for sølle. Det intetsigende svar, at "man kiggede på forskellige løsningsmuligheder". Esbjerg Kommune skal forestille at være i førertrøjen med hensyn til at være demensvenlig, og man fortæller vidt og bredt og med stolthed om, at man gør meget for at bekæmpe ensomhed. Det står jo i diametral modsætning til virkeligheden, som det er illustreret med Hanna her på Østerbycentret. Og det er ikke et problem, der er isoleret til Østerbycentret. Vi oplever det på plejehjem i hele kommunen, at der simpelthen mangler kvalificerede aktiviteter til beboerne, siger Hanne Meyer.