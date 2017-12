Ægtepar fra Gentofte fejrer jul i campingvogn ved Ribe

Ribe Camping er et dejligt sted at befinde sig - og da især om foråret og i den danske sommer, hvor alt er grønt, fuglene synger, og lufttemperaturen er lunere end de syv-otte grader, den kan svinge sig op på nu.

Men der er masser af liv på Ribe Camping uden for sæsonen, også her på juleaftensdag, hvor man kan se biler ved både hytter og campingvogne og opsat julelys og ditto pynt.

Ina og John Damgaard står der på et skilt ved døren til en af de campingvogne, hvor der er liv og julehygge. Parret bor til daglig i Gentofte, og hvad i alverden, der har fået de to til at køre tværs over landet for at tilbringe jul og nytår på Ribe Camping på en årstid, hvor træerne står nøgne, og omgivelserne end ikke er dækket af et pynteligt lag julesne, det bliver vi nødt til at spørge nærmere ind til:

- Det er faktisk anden gang, vi fejrer jul og nytår her på Ribe Camping - første gang var i 2015. Nogle af vores venner bor i campingvognen derovre, siger 63-årige John Damgaard og peger ud af vinduet i den lune vogn.

- Vi har jo været i Ribe på mange andre tidspunkter af året også, og vi holder meget af både byen og campingpladsen. Her på Ribe Camping er de bare så søde, og pladsen har også meget fine faciliteter. Alt er så rent, så det er lige før, man skammer sig over det, man har derhjemme, ler 61-årige Ina Damgaard og tilføjer, at det er lagt op til en nem jul uden stress:

- Vi henter julemaden her på pladsen klokken 12, og så skal den bare lunes. Det gjorde vi også sidst, og det er rigtig lækker mad fra en lokal slagter. Vi har børne- og børnebørns fri hvert andet år, og så vil vi bare hygge os sammen. Der er Ribe og Ribe Camping jo perfekt. Vi kan gå ind til byen, der rummer alt, hvad man kan ønske sig - og meget mere. Vi holder meget af at spise på Weis Stue, men i det hele taget at gå rundt i byen, siger Ina Damgaard.