Gørdings nye lokalrådsformand startede med udvalgsarbejde som 17-årig, og at Gørding er en attraktiv by med god fællesskabsfølelse er noget af det, Kristina Schultz vil arbejde for at bevare og videreudvikle som nyvalgt formand.

- Så jeg tog med til mødet, hvor lokalrådet skulle vælges, uden nogen idé om, at jeg skulle med i lokalrådet. Jeg var bare nysgerrig. Da anden valgrunde den aften skulle i gang, kom der én og spurgte, om jeg ville stille op, og så blev jeg valgt ind. Lokalrådet består af ni personer, og jeg var ene pige og væsentligt yngre end de andre. Jeg var kun 24 år, fortæller Kristina Schultz og forklarer, at det er stærkt engagerede mennesker, der sidder i lokalrådet, og at det også var derfor, hun sagde ja til at blive formand.

Gørding: 37-årige Kristina Schultz har altid boet i Gørding. End ikke en attraktiv ung mand, som endte med at blive hendes husbond, kunne lokke hende fra stationsbyen, og det er således en ægte Gørding-pige kombineret med et klassisk foreningsmenneske, der nu er blevet formand for Gørding Lokalråd.

Skal bakke op

I de 13 år, Kristina Schultz har siddet i lokalrådet er der gennemført en mellembyplan som blandt andet har betydet en forskønnelse af stationspladsen, Verdensskoven og en mountainbikebane. Hele byen har fået et løft, og hun mener det er vigtigt, at alle bidrager til, at Gørding er et godt sted at bo.

- Vi har et meget aktivt foreningsliv med gode muligheder for alle. Det skal vi værne om og bakke op om i lokalrådet. Jeg oplever, at fællesskabsfølelsen er blevet langt stærkere, men den kan selvfølgelig blive endnu stærkere. Vi ser os selv som en attraktiv bosætningsby, og det skal vi selvfølgelig markedsføre endnu mere, ligesom vi også oplever, at der er mange unge omkring de 30 år, som søger tilbage og bosætter sig i Gørding. Det er meget positivt, siger Kristina Schultz.

Kristina Schultz peger på, at der er projekter, som lokalrådet skal tage fat på og som skaber debat. Eksempelvis den omfartsvej, der har været talt om i mange år, og hvordan man gør Nørregade til en trafiksikker vej for skolebørn, og hun ser gerne, at borgerne bruger lokalrådet.

- Vi vil altid gerne høre fra borgerne, hvis de synes, der er noget, som lokalrådet skal arbejde med. Vi er jo borgernes og foreningernes talerør til Esbjerg Kommune. Vi har gennem alle år haft et meget godt og positivt samarbejde med kommunen, både med politikere og forvaltninger, og det har jeg tænkt mig at føre videre. Det betyder ikke, at vi ikke må stille krav og spørgsmål til politikerne, men det skal være en positiv dialog. Det mener jeg, vi kommer længst med, siger den nye formand.