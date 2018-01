Æ lille smed har jubilæum og fylder 50 år

Kent Sylvestersen i Andrup markerer de to begivenheder tirsdag den 30.januar i den store lade på ejendommen Nordskrænten 131.

Esbjerg: Æ lille smed i Andrup, som er identisk med Kent Sylvestersen, er ikke som de fleste andre. Han fylder snart 50 år og holder meget af at læse Anders And-blade og høre musik med for eksempel Kandis og Birthe Kjær. I det hele taget er han fyldt med skøre og sjove indfald, men er så dygtig med sine hænder, at han har skabt et firma, der står respekt om på grund af hans faglighed, nemlig Kentek Smede & Fuel Service. Tirsdag den 30. januar fylder smeden 50 år og har samtidig 30 års jubilæum med smede-kiosken, som han kalder sin lille biks. Det markeres på adressen Nordskrænten 131, hvor Kent Sylvestersen bor på en stor gård, som har tilhørt hans morfar og hvor laden er bygget af Kents far, da denne var 26 år. Det er netop i den store lade, at jubilæumsfesten finder sted fra klokken 14.00-18.00, hvor der er lagt op til nogle muntre timer, da smeden selv er kendt som en type, som bestemt ikke sidder stille ved en fest. Kent har også sørget for musik, pølsevogn og fadøl. Det er i øvrigt Niels Skelmose fra Fanø, som kommer og spiller på harmonika.

Har to piger Kent Sylvestersen er fraskilt og har to piger. Det er den 22-årige Amanda, som bor i Odense sammen med kæresten Daniel, og den 17-årige Linda. Den yngste bor sammen med sin mor i Kolding.

Laver flydebroer Kentek har gennem årene udført mange forskellige opgaver, blandt andet vogne og rammer til DSV, maskiner til RBR Gruppen, transportbånd til grusgrave og Unicon, men da Kent har rødder i skibsbygning som udlært skibsmontør hos Nautic Maskinfabrik, startede han i 2009 Kentek Flydebroer og skal for at nævne et enkelt eksempel levere hovedbroen til den kommende lystbådehavn på Esbjerg Strand. - Jeg er født og opvokset i Sædding, og efter endt militærtjeneste i Skive og Oksbøl var jeg i nogle år ved landbruget, hvor jeg lejede og passede 30-35 hektar jord, men det kunne jeg ikke leve af, hvorfor jeg kastede mig over stålbranchen. I slutningen af 90'erne havde Shell nogle Jet A1 brændstof anlæg rundt omkring i det ganske land. De var ved at være lidt nedslidte, så dem gik jeg i gang med at forny og i dag fremstiller jeg nye brændstofanlæg til både ind- og udland, fortæller Kent Sylvestersen.