Årets unge erhvervsnavn går sammen med Olesen & Jensen om brand og sikring

En stigende efterspørgsel og et marked i stor udvikling får elinstallationsvirksomheden Olesen og Jensen til at skærpe sit fokus endnu mere inden for brand og sikring.

Esbjerg: Lars Küster gik fra lærling til chef til en titel som Årets Unge Erhvervsleder i Esbjerg Kommune. Dengang hed hans arbejdsgiver Lindpro - nu hedder firmaet, han arbejder for Olesen og Jensen. Årets Unge Erhvervsleder i 2017 har nemlig en væsentlig rolle i det hæderkronede elinstallatørfirmas satsning på markedet indenfor brand og sikring, når Olesen & Jensen-koncernen fra den 1. oktober lancerer selskabet O&J Brand & Sikring A/S. Selskabet kommer til at bestå af et partnerskab mellem ejeren af Olesen og Jensen, Claus Boel og Lars Küster. Selskabets formål bliver at levere tryghed gennem installation og service af brand og sikring til offentlige og private virksomheder. Hos Lindpro var Lars Küster ansvarlig for deres drift og udvikling af brand og sikring i Danmark. Tidligere har han haft ansvaret for alle Lindpros aktiviteter i Syd- og Sønderjylland. - Med dette nye partnerskab er der grundlag for at udvikle vores kompetencer yderligere og bygge videre på de dygtige medarbejdere vi allerede har. Dette sker i en kombination af 100 års historie fra Olesen og Jensen og en stor erfaring inden for specialområdet fra Lars Küster, udtaler Claus Boel i en pressemeddelelse.

O&J Gruppen O&J Gruppen, som Olesen & Jensen A/S er en del af, omfatter også selskaberne O&J Energy A/S, O&J CTS A/S og Ocean Team Scandinavia A/S, som opererer enkeltvis eller samlet, afhængig af opgavernes karakter og omfang.Olesen & Jensen er som el-installationsfirma Sydvestjyllands største, og firmaet fejrede sidste år sin 100 årige eksistens.



O&J Gruppen har hovedkontor på Ørnevej og beskæftiger 90 medarbejdere i elfirmaet og 50 medarbejdere i O & J CTS.

En bevidst strategi Lars Küster bliver medejer af O&J Brand & Sikring A/S og indtræder som direktør. Og han har store ambitioner. - For nuværende kan vi selvfølgelig dække Syddanmark, men på sigt skal vi helt sikkert være landsdækkende, som det er tilfældet med O&J CTS A/S. Nu glæder jeg mig til at møde alle nye kolleger, kunder og samarbejdspartnere og derfra starte vores fælles rejse fra den solide platform, der allerede er opbygget. Vi vil tage branchen til nye højder, siger Lars Küster, der bosat i Esbjerg med hustruen og tre børn. Det nye selskab får i alt ni medarbejdere. Olesen og Jensen har tidligere lavet et lignende setup med købet af SE Big blue, som i dag hedder O&J CTS med beskæftigelse af cirka 50 medarbejdere. Her er Bent Tønning direktør og medejer. Det er en bevidst strategi fra ejeren, Claus Boel, at opbygge en stærk koncern, som på tværs har flere forskellige specialer, men med fælles værdier og identitet. Claus Boel, ejer Boel Holding Esbjerg som driver El-firmaet Olesen & Jensen, O&J CTS og nu også O&J Brand & Sikring.