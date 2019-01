Glemt alt om sunde nytårsforsætter, den slanke linje og mindre kød, fedt og salt. Nytårsdag er alt tilladt, og fastfoodkæderne og pizzarier arbejdet i højeste gear, mens vi andre kommer os over nytårsfesten i sofaen med alt det forbudte.

Om burgerne hjælper på tømmermændene er de ikke så sikre på, men det er hyggeligt at hænge ud sammen.

Hos Burger King i Broen Shopping hænger Mads, Magnus og Marcus lidt slapt i stolene om bordet med de store papkrus med sodavand. Det krøllede bjerg af papir og pommes frites-rester vidner om, at de tre kammerater også er med på den menu.

Nytårsdag er årets største dag hos Burger King hos Broen Shopping, fortæller restaurantschef Hanne Bonnichsen. Det store rykind kommer ved aftentid, når kunderne skal have noget hurtigt og nemt mad, som måske også hjælper på tømmermændene. Foto: Lars Stokbro

Fastfood hjælper

De fleste føler, at fastfood hjælper på tømmermændene - og så er det nemt. Det er en af forklaringerne på, at det er pizza, burger og grillmad som shawarma, grillkylling og pomfritter, der står på menuen. Det er klassisk og godt saltet tømmermandsmad.

Nytårsdag er fastfood, take away, litercolaer og sofahygge tilladt. Trods nytårsforsætter for få timer siden er det altså ikke på årets første dag, danskerne kaster sig ud i nye kulinariske oplevelser og forsøg. Slankekuren og den sunde mad kan lige vente lidt.

Hanne Bonnichsen er restaurantchef hos Burger King i Broen Shopping, og der er forrygende travlt.

- Det er årets største dag for os. Den kan sammenlignes med Black Friday. Når først folk står op, skal de have stillet deres saltbehov, og de giver den fuld gas, fortæller hun.

Hun er glad for de mange kunder.

- Jeg tænker, vi har dobbelt op af gæster og omsætning. Og kunderne spiser meget større burgere i dag (tirsdag) i forhold til i morgen, når folk skal på slankekur, fortæller Hanne Bonnichsen.