Esbjerg: Mange bilister bandede onsdag morgen over tåge og dårlig sigtbarhed.

I Esbjerg tænkte hobbyfotograf Bjarne Andersen, at vejret da kunne give mulighed for nogle flotte billeder, så han drog en tur til Fanø for at fotografere Esbjergs gigantiske havneområde fra vandsiden, og disse tre billeder er, hvad der kom ud af hans anstrengelser. Billederne er taget omkring klokken 06.54.

Man skal altid passe på med at udråbe ting til "Årets bedste" i alle mulige kategorier, men om ikke andet kandiderer disse tre pletskud i hvert fald til en topplacering i kategorien "Årets flotteste solopgang". friis