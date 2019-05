Åbner næste år: Nordea-fonden donerer millionbeløb til Grænsestien

Med en bevilling på imponerende to millioner kroner medvirker Nordea-fonden til, at grænsehistorierne kommer til live langs den 33 km lange stirute, Grænsestien, der er under udarbejdelse på Danmarks gamle grænse omkring Ribe. Dermed når budgettet for Grænsestien op på mere end seks mio. kr.

Ribe: Natur og kulturhistorie skal gå op i højere enhed langs den kommende 33 km lange ny stirute Grænsestien, som åbner i juni 2020. Formidlingen af historierne om den tidligere dansk-tyske grænse kommer i fokus, og netop dette aspekt af projektet støtter Nordea-fonden med 2 mio. kr. I 2016 foreslog en lokal initiativgruppe, at Esbjerg Kommune kunne etablere en vandresti langs den tidligere grænse syd for Ribe. Målet med stien var at sikre, at erindringen om grænselandet ikke forsvinder, og at der også i fremtiden vil være fysiske spor efter den dansk-tyske grænse fra 1864-1920. Efterfølgende afsatte Esbjerg Kommune midler til projekteringen af stien, og i 2018 besluttede forligsparterne bag budgettet, at 3,3 mio. kr. skulle bruges på etableringen. Nu støtter Nordea-fonden projektet med to mio. kr., hvilket muliggør projektets oprindelige omfang med en samlet pris på lidt over 6 mio. kr. - Grænsestien vil inspirere flere til at komme ud i det fri og samtidig blive lidt klogere på et vigtigt stykke danmarkshistorie, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv. Han forklarer, at fonden vurderer, at Grænsestien bliver et værdifuldt led i det samlede netværk af rekreative stier i Sydvestjylland.

Initiativtagerne Grænsestien blev første gang præsenteret i sommeren 2016 af de lokale vandre-, historie- og naturentusiasterne Henrik Præstholm, Ove Øllegaard, Ole Lindholdt og Andreas Andreasen. Kort efter var daværende formand for Teknik & Byggeudvalget, Anders Kronborg(S), hurtig til at gribe bolden og bakke op om projektet, og siden da er det vokset støt og roligt.

Etablering i september Nordea-fondens engagement i projektet glæder formand for Esbjerg Kommunes Teknik & Byggeudvalg, Søren Heide Lambertsen. - Vi er taknemmelige for, at Nordea-fonden med til at sikre, at naturoplevelserne langs Grænsestien iscenesættes gennem en samlende fortælling, som helt sikkert vil glæde mange kommende generationer, siger Søren Heide Lambertsen. Ruteføringen af den 33 km lange vandresti langs den tidligere grænse syd for Ribe vil gå fra grænsesten nr. 1 ved Kong Chr. X's Dige ved Vester Vedsted til Gelsbro i øst og mod nord til Kalvslund og til Kongeåen. Linjeføringen er nu ved at være helt på plads, og der har været stor velvilje blandt de berørte lodsejere langs ruten. Brugerne af stien vil både omfatte brugere, som bor tæt på stien og vil bruge stien til rekreative formål. Dertil kommer, at også mange turister vil fatte interesse for stiens muligheder. Besøgende kan gå langs hele ruten, men med tre startbaser kan besøgende også vælge at tage stien i mindre bidder. Formidlingen af historien omkring den tidligere grænsedragning vil fysisk foregå via informationstavler ved startbaserne og skilte i landskabet. Der arbejdes også med nye former for levendegørelse af historien undervejs, mens formidlingen af dyre- og plantelivet langs stien også bliver en del af det planlagte materiale. Om blot et år skal Grænsestien stå klar i forbindelse med fejringen af 100-året for Genforeningen med Sønderjylland. Derfor vil den fysiske etablering gå i gang i september.