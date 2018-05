Åbne tennisbaner i Ribe og Bramming

Ribe: Lørdag 5. maj afholdes der over hele landet Tennissportens Dag, hvor lokale tennisklubber åbner dørene for dem, der kunne være interesseret i at prøve at spille tennis, eller komme forbi og høre mere om, hvordan man bliver medlem af den lokale tennisklub. I Bramming Tennisklub åbner man dørene fra kl. 12-15, hvor klubbens træner viser tips og tricks, ligesom der bydes på lidt godt til ganen, mens man i Ribe Tennis Klub afholder Tennissportens Dag 5. maj fra kl. 10-14, hvor der vil være en bid brød, mulighed for at spille tennis samt for at høre mere om de mange aktiviteter i Ribe Tennis Klub. Alle er velkomne til at kigge forbi på banerne bag Ribe Fritidscenter, mens banerne i Bramming findes bag Bramming Kultur og Fritidscenter.