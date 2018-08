På Psykiatrisk Afdeling Esbjerg forsøger man på afsnit C at få mere tid med patienterne og større nærhed - nu er kontorerne flyttet ud i fællesområdet. Foto: Martin Ravn

Afsnit C på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg har indført åbne kontorer. Det betyder, at personalet går mere ude blandt patienterne, og det administrative arbejde er flyttet med derud - og det glæder og gavner patienterne.

Esbjerg:På Psykiatrisk Afdeling Esbjerg har man på afsnit C startet et tiltag for nogle år siden, som man gerne vil have udbredt til flere afdelinger. Afsnit C rummer hovedsageligt psykiatriske patienter fra Varde Kommune. Her arbejder man med åbne kontorer, hvilket man begyndte med, allerede inden afdelingen i Hviding blev lagt sammen med psykiatrien i Esbjerg tilbage i november 2015. - Vi var på en konference, hvor vi blev inspirerede af en afdeling i Ballerup. Her var de begyndt at arbejde med åbne kontorer og havde haft stor succes med det, siger Birgitte Christensen, som er funktionsleder på afsnit C.

Selvfølgelig kan man blive forstyrret, når man sidder ude på gangen og arbejder. Men det er jo for patienterne, vi er her. Mette Gade, sygeplejerske og stedfortræder på afsnit C

Anderledes arbejdsdag Tilbage i Hviding blev der arrangeret temadage for personalet, hvor man fandt frem til, at hele personalet efterspurgte mere tid med patienterne. Den ekstra tid skulle dernæst findes andre steder i arbejdsgangen, og nu skulle der kigges på, hvordan dagene på afsnittet kunne omorganiseres. - Alt blev vendt på hovedet. Vi fandt frem til, at vi skulle bruge mindre tid med hinanden på alle sammen at gennemgå samtlige patienters rapporter ved hvert vagtskifte, siger Birgitte Christensen. Nu skulle tiden bruges med patienterne frem for på administrativt arbejde bag en lukket dør. I dag har hver medarbejder en gruppe patienter, man har ansvar for og er opdateret fuldkomment på. Det administrative arbejde er rykket ud på gangene, hvor de ansatte kan sidde med deres patient ved en bærbar computer og skrive i journalen.

Nervøsiteten forsvinder Som psykiatrisk patient gør det en stor forskel, at personalet på afsnittet rykker ud iblandt patienterne. - Det betyder rigtig meget. Når man kan sidde med en af de ansatte i en sofa i fællesområdet, fjerner det en del af ængsteligheden og nervøsiteten, siger Claus Nielsen. Han er 53 år gammel og er tidligere patient på afdelingen. Han fortæller, at hvis man som patient skal ind på kontoret og snakke, kan det føles så formelt og lukket, at man kan glemme at sige noget vigtigt. Når personalet i stedet rykker ud på gangene, føles det mere frit og åbent. Claus Nielsen har tidligere været indlagt på andre psykiatriske hospitaler et par gange, og for ham gør det oplevelsen markant anderledes, at personalet er nemmere at komme i kontakt med. - De er her hele tiden. De bekymrer sig om os på en anden måde, siger han. Han var indlagt på afsnittet fra maj til juli måned i år. Claus Nielsen er smertepatient og får stærk, afhængighedsskabende medicin for sine psoriasissmerter. I løbet af en enkelt måned på afsnit C blev hans dosis af medicinen halveret. Han er overbevist om, han kun har kunnet komme sig så hurtigt grundet den behagelige stemning, der har hersket på afsnittet under hans indlæggelse. - Da jeg kom hjem, gjorde jeg alt, jeg kunne for at komme op igen. Hvis man implementerede det system alle steder, tør jeg næsten ikke tænke på, hvor godt det kunne blive, siger han.